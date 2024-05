6 tipos de café cultivados no Brasil e suas características

O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo e inclui uma boa variedade de produtos, com características distintas influenciadas pela região de cultivo, altitude, clima e métodos de processamento. Segundo Wilton Bezerra, CEO da Cheirin Bão, rede de cafeterias, cada tipo de café brasileiro oferece uma experiência sensorial única, refletindo a diversidade geográfica e climática do país. “Se você tiver oportunidade, experimentar cafés de diferentes regiões proporciona uma rica exploração dos sabores e aromas”, diz ele.

Rondônia: também produz café robusta com características semelhantes ao Espírito Santo, com um perfil de sabor robusto e encorpado.

Espírito Santo: maior produtor de café robusta no Brasil, conhecido por seu corpo pesado, sabor mais amargo e menos acidez, muitas vezes com notas terrosas e amadeiradas.

Cafés especiais precisam ter uma pontuação superior a 80 pontos na escala Specialty Coffee Association (SCA) (Imagem: portumen | Shutterstock)

3. Cafés especiais

Os cafés especiais são produzidos em diversas regiões do Brasil, são avaliados com pontuações superiores a 80 pontos na escala da Specialty Coffee Association (SCA). “Esses cafés destacam-se por sua alta qualidade, sabores complexos e métodos de cultivo e processamento cuidadosos”, explica Wilton.

4. Microlotes

São pequenas produções de café de alta qualidade, geralmente de um único produtor ou uma única fazenda, com características únicas que podem variar bastante dependendo da localização e das condições de cultivo específicas. A Cheirin Bão, por exemplo, trabalha com microlotes que produzem a cada dois meses sabores e aromas únicos carregados de história e tradição das famílias agricultoras da região da Serra da Mantiqueira, na cidade do Carmo de Minas, no sul de Minas.