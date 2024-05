13 doenças comuns após a ocorrência de enchentes

Alagamentos ocorridos no Rio Grande do Sul podem ter impactos na saúde dos moradores

Desde o início do mês de maio, o estado do Rio Grande do Sul tem sido atingido por fortes chuvas. Os alagamentos atingiram 461 municípios e deixaram mais de 540 mil pessoas desabrigadas. A tragédia climática gerou a maior evacuação de casas no Brasil deste século e, além das consequências imediatas à população gaúcha, deve repercutir também a longo prazo sobre a saúde pública do estado e da região, conforme destaca o Dr. Alexandre Pimenta, responsável técnico pela rede AmorSaúde.

A seguir, o médico lista as principais doenças características deste panorama pós-enchentes, assim como os sintomas dessas patologias, sinais de alerta, exames diagnósticos e o tratamento recomendado. Confira!

1. Diarreias agudas

Sinais e sintomas de alerta: diarreia líquida frequentemente acompanhada de cólicas abdominais, febre e mal-estar geral.

líquida frequentemente acompanhada de cólicas abdominais, febre e mal-estar geral. Recomendações: manter uma hidratação adequada para prevenir a desidratação.

manter uma hidratação adequada para prevenir a desidratação. Tratamento: reposição de líquidos via oral ou intravenosa, evitar alimentos que possam piorar a diarreia e, em casos graves, uso de medicamentos antidiarreicos sob orientação médica.

reposição de líquidos via oral ou intravenosa, evitar alimentos que possam piorar a diarreia e, em casos graves, uso de medicamentos antidiarreicos sob orientação médica. Exames diagnósticos: exame parasitológico de fezes, ultrassom abdome total, eletrólitos, PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), hemograma, sorologia celíaca (transglutaminase IgA tecidual).

2. Febre tifoide

Sinais e sintomas de alerta: febre alta, dor de cabeça, dores musculares, diarreia e erupção cutânea rosada.

febre alta, dor de cabeça, dores musculares, diarreia e erupção cutânea rosada. Recomendações: buscar assistência médica ao apresentar sintomas persistentes após enchentes.

buscar assistência médica ao apresentar sintomas persistentes após enchentes. Tratamento: antibióticos adequados prescritos por um profissional de saúde, repouso e hidratação.

antibióticos adequados prescritos por um profissional de saúde, repouso e hidratação. Exames diagnósticos: hemograma completo, urocultura, cultura de fezes, ultrassom abdominal.

3. Conjuntivites e infecções oculares

Sinais e sintomas de alerta: olhos vermelhos, secreção ocular, coceira e sensibilidade à luz.

olhos vermelhos, secreção ocular, coceira e sensibilidade à luz. Recomendações: evitar coçar os olhos e compartilhar objetos de uso pessoal.

evitar coçar os e compartilhar objetos de uso pessoal. Tratamento: lavagem ocular com soro fisiológico, uso de colírios prescritos pelo médico e evitar automedicação. Além disso, em alguns casos pode ser necessário antibióticos tópicos, anti-inflamatórios e eventualmente cirurgia.

lavagem ocular com soro fisiológico, uso de colírios prescritos pelo médico e evitar automedicação. Além disso, em alguns casos pode ser necessário antibióticos tópicos, anti-inflamatórios e eventualmente cirurgia. Exames diagnósticos: exame oftalmológico completo.

4. Micoses cutâneas

Sinais e sintomas de alerta: manchas avermelhadas ou brancas na pele, coceira intensa e descamação.

manchas avermelhadas ou brancas na pele, coceira intensa e descamação. Recomendações: manter a pele seca e limpa, evitar compartilhar objetos pessoais e procurar ajuda médica se a lesão persistir.

manter a pele seca e limpa, evitar compartilhar objetos pessoais e procurar ajuda médica se a lesão persistir. Tratamento: antifúngicos tópicos ou orais prescritos por um dermatologista, além de medidas de higiene e cuidado com a pele.

antifúngicos tópicos ou orais prescritos por um dermatologista, além de medidas de higiene e cuidado com a pele. Exames diagnósticos: exame direto e cultura de raspado de pele.

5. Ansiedade e estresse pós-traumático

Sinais e sintomas de alerta: sentimentos de medo, nervosismo, insônia , flashbacks de eventos traumáticos, entre outros.

sentimentos de medo, nervosismo, , flashbacks de eventos traumáticos, entre outros. Recomendações: buscar apoio psicológico em caso de necessidade.

buscar apoio psicológico em caso de necessidade. Tratamento: terapia psicológica, suporte emocional e, se necessário, prescrição de medicamentos psicotrópicos sob supervisão médica.

terapia psicológica, suporte emocional e, se necessário, prescrição de medicamentos psicotrópicos sob supervisão médica. Exames diagnósticos: Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A), Escala de Ansiedade de Zung (ZAS) e Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS). Mapa 24 horas, TSH (hormônio tireoestimulante) e t4 livre.

6. Leptospirose

Sinais e sintomas de alerta: febre alta, mialgia, dor abdominal, conjuntivite, erupção cutânea, sintomas respiratórios, meningite e insuficiência renal.

febre alta, mialgia, dor abdominal, conjuntivite, erupção cutânea, sintomas respiratórios, meningite e insuficiência renal. Recomendações: se possível, evitar o contato com lama e água de enchentes; em casos de exposição, buscar assistência médica relatando exposição.

se possível, evitar o contato com lama e água de enchentes; em casos de exposição, buscar assistência médica relatando exposição. Tratamento: buscar assistência médica para uso de antibióticos como a doxiciclina e penicilina.

buscar assistência médica para uso de antibióticos como a doxiciclina e penicilina. Exames diagnósticos: sorologia para detecção de anticorpos, cultura de sangue e urina.