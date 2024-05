Veja as diferenças entre retinol puro e retinol-like

Conforme o especialista, o uso de retinol puro somente deve ser feito com indicação e acompanhamento de um médico. “Além disso, os pacientes também devem ser orientados sobre o uso de hidratantes e protetores solares no tratamento feito junto ao retinol puro, pois o ativo pode causar irritação na pele, eritema, prurido e secura, sendo o conjunto dessas reações chamado de ‘dermatite retinoide’”, diz Dr. Maurizio Pupo.

No universo do skincare, o retinol se destaca como um aliado poderoso contra o envelhecimento precoce da pele. No entanto, sua eficácia vem acompanhada de desafios, especialmente quando se trata do retinol puro. Isso porque ele pode desencadear efeitos adversos indesejados na pele, o que exige cautela durante o uso.

Estudos entre retinol puro e retinol-like

Em um estudo realizado pelo departamento de dermatologia da Universidade da Califórnia, com 44 participantes divididos em um grupo fazendo uso do retinol puro e outro grupo com retinol-like (composto natural que ajuda a reduzir os sinais de envelhecimento da pele, atuando de forma similar aos retinoides, mas sem os efeitos colaterais do retinol puro), apontou que ambos grupos tiveram as rugas e hiperpigmentação diminuídas consideravelmente, porém, o grupo que fez uso do retinol puro, apresentou descamação e ardor na pele facial.

“Esse evento adverso associado com os retinoides puros tópicos não é novidade, já que outros estudos e testes já apontaram resultados similares, sempre com queimação, ardor e descamação da pele dos pacientes. Por isso, a indicação é sempre prestar atenção ao tipo de produto que você irá escolher e dar preferência ao retinol-like que, em diversos testes realizados pelo mundo, se mostra um agente eficaz para a melhoria do fotoenvelhecimento, além de ser uma opção muito mais segura e sem efeitos colaterais quando comparada ao retinol puro”, destaca o farmacêutico.

Contraindicações do retinol puro

O Dr. Maurizio Pupo reforça que o uso de retinol puro não deve ser feito por mulheres grávidas ou que planejam engravidar. “Embora o risco nesses casos seja baixo, ainda assim, são riscos que superam os possíveis benefícios do ativo. Também desaconselhamos o uso do ativo em mulheres em fase de amamentação, principalmente se o ativo for aplicado em grandes áreas da superfície do corpo, já que seus agentes tópicos podem ser transferidos por contato direto com o bebê no momento da amamentação”, explica.