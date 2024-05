5 reflexões para fazer antes de escolher se casar

Um estudo global feito pelo professor Paul Amato, do Departamento de Sociologia da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que casais que oficializam uma união antes de completarem um ano de namoro têm cerca de 40% mais chances de se divorciarem do que aqueles que tiveram antes um relacionamento de dois anos ou mais.

No entanto, no Brasil, segundo Estatísticas do Registro Civil divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), houve uma redução no tempo médio de duração dos casamentos, caindo de aproximadamente 16 para 13,8 anos.

“A elevação dessas hormonas gera sensações intensas de prazer, euforia, bem-estar, felicidade, emoção, entre outras”, conta um especialista pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria). Além disso, na fase da paixão, o julgamento lógico fica comprometido. “O sistema de recompensa do cérebro diminui a atividade do córtex pré-frontal, região responsável pela capacidade de pensar e agir racionalmente “, explica.

2. Considere a vida sexual

Um estudo realizado na Alemanha, chamado “Effects of relationship duration, cohabitation, and marriage on the frequency of intercourse in couples: Findings from German panel data”, publicado em 2015, investigou a vida sexual de mais de mil casais, focando em diversos aspectos como frequência sexual e a qualidade do relacionamento. Foi constatado que após os primeiros dois anos de convivência, os casais tendem a ter uma redução na atividade sexual, realizada, em média, cinco vezes por mês.

“Ou seja, se no ápice do namoro você já sente que não há compatibilidade no sexo, imagine após anos de casamento, quando a tendência é diminuir a frequência e a disposição sexual?”, questiona Claudia Petry, que também é professora no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville (SC).

Segundo ela, uma vida sexual saudável nutre a intimidade do casal. “Isso gera sentimentos de conquista, sedução, desejo e realização, elevando a autoestima e autoconfiança, essenciais para uma relação sólida”, explica.