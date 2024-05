4 hotéis incríveis para se hospedar na Suíça

O hotel Park Hotel Vitznau fica às margens do lago Lucerna (Imagem: AsiaTravel | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A Suíça é um destino que vale a pena conhecer devido à sua combinação única de paisagens naturais deslumbrantes, rica cultura e excelente qualidade de vida. Com suas majestosas montanhas dos Alpes, lagos cristalinos e charmosas cidades, ela oferece inúmeras oportunidades para atividades ao ar livre, como esqui, caminhadas e passeios de barco. É um país que não para de me surpreender! Além de paisagens de tirar o fôlego, possui uma excelente rede hoteleira com serviço impecável e piscinas deslumbrantes. Confira! 1. Park Hotel Vitznau O hotel fica às margens do lago Lucerna e aos pés da famosa montanha Rigi, a cerca de uma hora de barco da cidade de Lucerna. O serviço é impecável e oferece vários mimos aos hóspedes. Os quartos são modernos, espaçosos e confortáveis. O restaurante Prisma tem uma estrela Michelin. Mas o melhor de tudo é a piscina aquecida de borda infinita sobre as águas do lago.

2. Villa Honegg A piscina mais desejada das redes sociais fica no Villa Honegg, um hotel boutique com apenas 23 suítes. Debruçado sobre o lago Lucerna em Ennetbürgen, a quase mil metros de altitude, tem um ótimo restaurante, além de disponibilizar aos hóspedes bike elétrica, carrinho de golfe e até sala de cinema. Localizado no topo da colina, o The Dolder Grand conta com spa e piscinas aquecidas (Imagem: lexandro D’Elia | Shutterstock) 3. The Dolder Grand Em Zurique, se hospede no luxuoso The Dolder Grand, localizado no topo de uma colina com vista linda do lago e da cidade. O spa do hotel tem 4 mil metros quadrados com piscinas aquecidas internas e externas, saunas, academia e salas de massagem. Não deixe de jantar no The Restaurant que tem duas estrelas Michelin.