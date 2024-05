10 vantagens do café para a saúde

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, conforme um estudo realizado pela plataforma CouponValido.com.br, com dados da Associação Internacional do Café (ICO) e do Dieese. Em média, os brasileiros bebem de 3 a 4 xícaras por dia, o equivalente a beber cerca de 5,8 kg por ano.

Ainda segundo o levantamento, o Brasil está entre os 15 países que mais consomem o grão, em 14º lugar. Agora, quando o assunto é produção de café, o nosso país está no topo do ranking mundial: cerca de 40% da produção mundial total é brasileira. Minas Gerais, São Paulo e Paraná são os principais estados produtores.

A seguir, a nutricionista Fernanda Larralde, da BioMundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, lista 10 benefícios do café para a saúde. Confira: