5 receitas de coxinha fit para comer sem culpa

Após, com uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o frango e modele no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa, passe sobre a farinha de linhaça e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

300 g de peito de frango cozido e desfiado

3 colheres de sopa de molho de tomate

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, o ovo, o sal e o grão-de-bico e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a mistura do liquidificador e cozinhe por 3 minutos. Junte o amido de milho e refogue até a massa desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a massa para uma superfície lisa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o molho de tomate e a salsinha e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Com ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa reservada, abra na palma da mão, recheie e modele no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa, passe sobre a farinha de linhaça e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos, virando as coxinhas na metade do tempo até ficarem douradas. Sirva em seguida.

Coxinha de brócolis com frango

Ingredientes

Floretes de 1 maço de brócolis limpos

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

2 ovos

150 g de farinha de linhaça

150 g de farinha de amêndoas

1 gema de ovo

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador, coloque o brócolis, metade do frango, os ovos e os temperos e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o restante do frango e tempere com sal e salsinha. Reserve. Com ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa, abra na palma da mão, recheie com o frango e modele no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa. Em um recipiente, misture as farinhas de linhaça e amêndoas. Passe as coxinhas na gema de ovo, empane na mistura de farinhas e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar. Sirva em seguida.