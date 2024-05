8 alimentos e hábitos que devem ser evitados por quem tem pedras nos rins

1. Carnes vermelhas

As carnes vermelhas são ricas em proteínas, mas se consumidas em excesso são capazes de aumentar os níveis de ácido úrico no corpo e, assim, gerar pedras nos rins. “[…] Escolha carnes brancas, como peixe e aves sem pele, e cortes magros de carne vermelha. Coma peixes marinhos pelo menos uma vez por semana. Fuja das gorduras aparentes, como picanha e bacon”, aconselha a nutricionista Ilana Gonzales.

2. Espinafre e outros vegetais ricos em oxalato

Vegetais como espinafre, beterraba e acelga devem ser consumidos com parcimônia. “Esses alimentos são ricos em oxalato, substância que favorece a formação de cálculos quando em excesso. Pessoas que possuem predisposição a absorver mais oxalato no intestino (portadores de doença de Crohn, doença celíaca, pancreatite crônica, síndrome do intestino curto) devem seguir mais essa orientação”, diz a Dra. Caroline Reigada. Modere o consumo desses alimentos e prefira vegetais com menor teor da substância, como brócolis e couve.

3. Refrigerantes

Bebidas gaseificadas, especialmente as que contêm fosfatos, contribuem para a formação de pedras nos rins. Além disso, o alto teor de açúcar nos refrigerantes pode levar a outros problemas de saúde, como diabetes, que também é um fator de risco para pedras nos rins.