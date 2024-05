4 vantagens do trabalho híbrido para empresas e funcionários

O trabalho híbrido, uma tendência cada vez mais presente no mundo corporativo, combina elementos do formato remoto e presencial. Nesse modelo, os funcionários têm a oportunidade de realizar suas tarefas de casa alguns dias da semana e comparecer ao escritório em outros.

A seguir, confira 4 benefícios do trabalho híbrido!

1. Flexibilidade para os colaboradores

O trabalho híbrido proporciona aos funcionários a flexibilidade de realizar suas atividades em casa ou na empresa, de acordo com suas necessidades e preferências. Isso permite que eles tenham um “poder de escolha maior para equilibrar os diversos âmbitos das suas vidas, mesmo que estejam a quilômetros de distância do escritório”, afirma Thales Zanussi, fundador e CEO do Mission Brasil, referência em digital outsourcing e staff on demand no país.