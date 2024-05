7 benefícios do amendoim para a saúde

O amendoim é uma excelente fonte de energia devido à sua combinação de proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos. Comer amendoim pode fornecer um aumento sustentado de energia, ideal para quem precisa de um impulso durante o dia. Além disso, a presença de magnésio ajuda na produção de energia, tornando o amendoim um ótimo lanche para manter os níveis de energia elevados.

2. Rico em gorduras saudáveis

O amendoim é rico em gorduras insaturadas, conhecidas por melhorar a saúde cardiovascular. De acordo a nutricionista Natália Colombo, as oleaginosas, incluindo o amendoim, devem fazer parte de uma alimentação saudável porque são compostas por gorduras boas. “Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica.

3. Abundante em vitaminas e minerais

O amendoim é repleto de vitaminas e minerais essenciais, como vitamina E, magnésio, folato e cobre. A vitamina E é um potente antioxidante que combate os radicais livres, enquanto o magnésio desempenha um papel crucial na função muscular e nervosa. O folato é vital para a formação do DNA e o cobre auxilia na produção de energia e no fortalecimento do sistema imunológico. Outros nutrientes presentes no amendoim incluem fósforo, que ajuda a manter ossos e dentes fortes, e niacina, que apoia a função cerebral e a saúde da pele.