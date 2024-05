6 receitas nutritivas e práticas com aveia

Em um recipiente, coloque a aveia, o polvilho doce, o açúcar mascavo e a goma xantana e misture bem. No centro da mistura, faça um buraco e adicione o ovo, o sal e metade da água. Mexa até obter uma consistência homogênea e, aos poucos, acrescente o restante da água. Em seguida, junte o mix de castanhas, as nozes, o fermento, a cenoura e misture. Deixe a massa descansar por 15 minutos. Após, unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 35 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Geralmente consumida durante as dietas, a aveia é um cereal rico em vitaminas, nutrientes e fibras fundamentais para o funcionamento do organismo. Com efeito antioxidante, ela ajuda a eliminar toxinas do corpo. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a nutricionista Daniela Medeiros.

Almôndega de frango com aveia

Ingredientes

350 g de peito de frango cortado em pedaços pequenos

cortado em pedaços pequenos 2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 colher de sopa de cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite para grelhar

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o frango e triture até obter uma textura de massa. Transfira o frango para um recipiente e adicione o alho, o sal, a cebola, a pimenta-do-reino, a cebolinha, a cenoura e a aveia. Misture até obter uma consistência homogênea. Unte as mãos com azeite e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as almôndegas e doure os dois lados. Sirva em seguida.

Sopa de aveia com legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 cenouras descascadas e picadas

2 cebolas descascadas e picadas

1 abobrinha descascada e picada

descascada e picada 2 tomates

1 ramo de aipo

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de milho-verde

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para hidratar e cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, cubra com água e deixe hidratar por 2 horas. Após, escorra a água, transfira a aveia para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, a abobrinha, o tomate, o aipo e o milho-verde e cozinhe até ficarem macios. Após, transfira os legumes para a panela com a aveia e misture bem. Por último, coloque as folhas de espinafre e cozinhe por 2 mais minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.