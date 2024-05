5 filmes emocionantes para assistir em família

Durante a história , testemunhamos Ben enfrentando os desafios de um estagiário e tendo que se adaptar ao uso da tecnologia e ao ambiente de trabalho contemporâneo. Ao mesmo tempo, ele estabelece um relacionamento especial com sua chefe, fornecendo apoio e orientação com base em sua vasta experiência de vida.

O longa é inspirado no livro de mesmo nome escrito por R. J. Palacio. Ele conta a história de August Pullman (Jacob Tremblay), um garoto que nasceu com uma deformidade facial e, aos 10 anos, contabiliza 27 cirurgias plásticas.

Durante a narrativa, que segue Riley em meio às transformações de sua vida ao se mudar para uma nova cidade, o filme mostra questões complexas como crescimento e o manejo das emoções. A personagem Alegria lidera as emoções, empenhada em garantir a felicidade da garota. No entanto, ao longo da trama, ela aprende, com a Tristeza, que a vida não é constituída apenas de momentos felizes.

August enfrenta o desafio de frequentar a escola pela primeira vez, dando início a uma jornada de autoaceitação e crescimento pessoal. Ao longo do caminho, ele desenvolve amizades significativas e supera preconceitos, contando com o apoio incondicional de sua família . Sua mensagem inspiradora e impacto emocional são amplamente reconhecidos pela crítica e pelo público.

O filme narra a emocionante jornada de Gunner (Lonnie Chavis), que busca desesperadamente uma maneira de salvar sua mãe, Mary (Rosario Dawson), a qual luta contra um câncer terminal. Nessa busca pela cura, o jovem se depara com a lenda de um ser mítico conhecido como Homem Água, que detém o segredo da imortalidade e possui poderes de cura.

Enfrentando os perigos de uma floresta em chamas, Gunner se une a uma misteriosa garota em uma busca desesperada pelo ser mítico que acredita poder mudar o destino de sua mãe. Com sensibilidade, o filme aborda as complexidades das relações familiares, o processo de luto e a busca incansável por um final feliz.

Onde assistir: Netflix.

5. Elementos (2023)

Em “Elementos”, Faísca e Gota precisam juntar forças para impedir uma catástrofe no bairro (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O filme se desenrola na Cidade Elemento, onde os habitantes representam os quatro elementos da natureza. A protagonista, Faísca, é uma jovem do elemento fogo, dotada de um grande senso de humor e apaixonada por sua família. Seu sonho é herdar e administrar a loja da família.

No entanto, tudo muda quando ela conhece Gota, um jovem do elemento água que acidentalmente se encontra preso no porão da loja enquanto investiga um vazamento de água que pode colocar o bairro de Faísca em perigo. Unidos em uma aventura para evitar uma iminente inundação no bairro, eles descobrem um amor crescente, superando suas diferenças para permanecerem juntos.

Onde assistir: Disney+.