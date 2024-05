Veja como a acupuntura ajuda a combater a cefaleia

A cefaleia é um termo médico usado para qualquer tipo de dor de cabeça. Ela é uma condição comum que pode variar em intensidade e duração, podendo ser leve e temporária ou intensa e persistente. Além disso, pode ser causada por uma variedade de fatores, como estresse, tensão muscular, mudanças hormonais, consumo de certos alimentos ou bebidas, falta de sono, uso excessivo de dispositivos eletrônicos, entre outros.

No Brasil, estimativas da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBCE) apontam que cerca de 140 milhões de brasileiros sofrem com dores de cabeça, responsáveis por, aproximadamente, 10% das consultas em unidades básicas de saúde. Do total de casos no mundo, em torno de 14% estão relacionados à enxaqueca.

Embora muitas cefaleias sejam benignas e desapareçam com o tempo ou com o uso de analgésicos de venda livre, em alguns casos, a dor de cabeça pode ser um sintoma de uma condição médica subjacente mais grave, exigindo avaliação e tratamento adequados por um profissional de saúde.