Queloide: veja o que é, quais são as causas e como tratar

Poucos sintomas acendem o alerta sobre a formação de um queloide: coceira, dor ou sensação de queimação ao redor da cicatriz são alguns deles. Geralmente, tudo acontece de maneira silenciosa e durante o período de cicatrização da pele após um corte realizado em cirurgias, furos na orelha ou marcas de vacinas.

“Normalmente, o queloide possui predisposição genética, mas há algumas exceções, como feridas mal suturadas, por exemplo, que apresentam maior probabilidade de evoluir para esse tipo de cicatriz. Vale ressaltar que essa é uma alteração benigna e, portanto, não apresenta nenhum tipo de risco à saúde. Entretanto, apesar da predisposição genética, somente é possível saber se o paciente terá ou não o queloide após a cicatriz já instaurada, já que não existe nenhum tipo de prevenção”, explica a cirurgiã plástica Ana Roxo.

O que é o queloide?

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), chamamos de “queloide” o crescimento anormal do tecido cicatricial formado no local de um corte ou ferimento. Essa anormalidade se dá por conta do excesso de colágeno na pele durante esse processo e, apesar de pouco ser feita essa associação, ele também é uma cicatriz, diferenciando-se por ficar acima da ferida, ser elevada e espessa.