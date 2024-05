5 receitas com amendoim para melhorar o ganho de massa muscular

Em um recipiente, misture a aveia, a farinha, o açúcar, o bicarbonato e o sal e reserve. Em uma batedeira, bata a manteiga, o ovo e a pasta de amendoim até formar um creme. Transfira para o recipiente com os ingredientes secos reservados e misture até formar uma massa. Acrescente o amendoim torrado, misture bem e modele pequenas bolas. Achate-as em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos ou até dourar.

Coloque as fatias de batata-doce em uma forma e leve para o forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até que estejam macias. Espalhe a pasta de amendoim sobre cada fatia. Polvilhe granola por cima e despeje um pouco de mel. Sirva em seguida

Acrescente o chocolate picado e o amendoim torrado à massa, distribuindo uniformemente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e alise a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que o centro esteja firme ao toque. Deixe esfriar completamente na forma antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.

Pão de amendoim integral (Imagem: Petrovich Nataliya | Shutterstock)

Pão de amendoim integral

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de amêndoa

1/4 xícara de chá de açúcar mascavo

10 g de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de grãos variados ( aveia, linhaça, gergelim)

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1 1/4 xícara de chá de água morna

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as farinhas, o açúcar, o fermento e sal. Adicione a pasta de amendoim, os grãos e a água, misturando até formar uma massa homogênea. Depois, em uma superfície limpa, sove a massa por cerca de 10 minutos e deixe crescer por 1 hora. Modele o pão e coloque em uma forma untada. Deixe crescer por mais 30 minutos e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.

Crostini de amendoim e ricota

Ingredientes

1 baguete integral cortada em fatias

1 xícara de chá de ricota fresca

1/2 xícara de chá de amendoim torrado e picado

Sal, raspas de limão, mel e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para regar

Modo de preparo

Disponha as fatias de baguete em uma assadeira e regue com um pouco de azeite. Leve ao forno preaquecido na temperatura média até que estejam douradas e crocantes. Em uma tigela, misture a ricota com o amendoim, as raspas de limão, o sal e pimenta-do-reino. Espalhe a mistura de ricota sobre cada fatia de baguete torrada. Finalize com um fio de mel e sirva imediatamente.