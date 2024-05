13 de maio marca um momento crucial na história do Brasil, sendo o Dia da Abolição da Escravatura no país, por meio da assinatura da Lei Áurea em 1888. A escravidão deixou uma marca profunda na história brasileira, moldando a sociedade e a cultura do país de maneiras duradouras. Os efeitos desse período sombrio são sentidos até hoje, refletindo-se nas desigualdades sociais, econômicas e raciais.

Nesse contexto, o cinema desempenha um papel vital em trazer à tona questões importantes relacionadas à escravidão e suas consequências. Existem filmes que conseguem abordar esse tema de forma sensível e profunda, provocando debates e conscientização sobre as injustiças históricas e as lutas contemporâneas pela igualdade.

Por isso, confira 5 filmes essenciais sobre escravidão no Brasil!