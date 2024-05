Aprenda a calcular porcentagem para não errar nas provas

Porcentagem, como o próprio nome diz, é “por cem” (sobre 100). Trata-se do valor obtido quando aplicamos uma razão centesimal (razão com denominador 100) a um determinado valor. Veja as formas de representar:

Resolvendo questões

As questões envolvendo porcentagem são resolvidas usando regra de três simples e diretamente proporcionais. Veja os casos clássicos: