5 receitas fit com frango desfiado

Torta de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de cenoura picada

1 xícara de chá de vagem picada

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1 clara de ovo

1 gema de ovo batida

1 couve-flor cortado em pedaços grandes

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a couve-flor com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até ficar bem macia. Escorra a couve-flor e seque com papel toalha. Bata no liquidificador a couve-flor até ficar homogênea. Em seguida, adicione o farelo de aveia e a clara de ovo, tempere com uma pitada de sal e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Em um recipiente, misture o frango desfiado com a cenoura e a vagem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte com azeite uma forma pequena com o fundo removível. Coloque parte da massa na forma. Acrescente o recheio e cubra com o restante da massa. Pincele a torta com a gema de ovo e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Espere esfriar, retire da forma e sirva.

Sopa de mandioquinha e frango

Ingredientes

1 kg de mandioquinha cortada em cubos

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 l de caldo de legumes caseiro

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

2 xícaras de chá de alho-poró picado

2 folhas de louro

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a mandioquinha com o caldo de legumes, leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Depois, bata a mandioquinha cozida com o caldo no liquidificador até ficar homogêneo. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, o alho-poró e as folhas de louro por 2 minutos. Adicione a mandioquinha batida e o peito de frango desfiado e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 10 minutos. Sirva com a cebolinha picada.