Veja os sintomas e como prevenir a febre oropouche

Doença viral tem sintomas parecidos com a dengue e a chikungunya, mas é transmitida por outro inseto

A febre oropouche é uma doença causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV), descoberto pela primeira vez no Brasil em 1960. Ele é transmitido principalmente pela picada de um tipo específico de inseto chamado Culicoides paraensis, encontrado em áreas com muito lixo e perto de rios.

A doença tem preocupado os médicos de todo o Brasil. Após ser confirmado diversos casos no país, com destaque para o Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, especialistas têm intensificado o alerta sobre a prevenção da doença, especialmente com a epidemia de dengue, que tem dificultado o tratamento da enfermidade.

“A febre oropouche tem sintomas muito similares à dengue; por isso, as pessoas dificilmente buscam testes mais específicos, confundindo-a com dengue, o que acaba defasando as estatísticas sobre a doença”, explica o Dr. Vital Fernandes Araújo, médico especialista em medicina ortomolecular e psiquiatria.