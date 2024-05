7 dicas para um líder continuar inspirando a equipe

Não é de hoje que colaboradores relatam que uma boa comunicação com seu líder ou gestor direto melhora significativamente o ambiente de trabalho. Para que isso aconteça, além de um bom clima organizacional, é importante que as pessoas em cargo de liderança sejam capazes de se aprimorar cada vez mais para que a equipe como um todo melhore junto.

Em 2023, a consultoria Robert Half realizou a 23ª edição do Índice de Confiança, com o intuito de medir o índice de satisfação dos colaboradores dentro da empresa em que trabalham. Dos 1.161 profissionais ouvidos, 79% afirmaram se sentir bem e felizes com suas atribuições; 94% dos entrevistados apontaram que seus líderes influenciam diretamente na satisfação dentro da companhia.

Neste contexto, talvez a pergunta mais importante a ser feita é: como um líder pode se aprimorar? Afinal, uma liderança eficaz e a autoestima são fundamentais para o sucesso tanto pessoal quanto organizacional.