O polvilho é uma excelente alternativa para pessoas com intolerância ao glúten, pois é naturalmente livre desse componente. Originado da mandioca, esse ingrediente possui uma textura leve e delicada, o que o torna perfeito para uma variedade de receitas. Além de ser uma opção segura, também oferece benefícios adicionais, como ser uma fonte de carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual ao organismo.

A seguir, confira 5 receitas práticas com polvilho para intolerantes ao glúten!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Crepioca de espinafre e queijo

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de polvilho doce

1 ovo

Sal a gosto

Recheio

1 maço de espinafre cozido e picado

cozido e picado 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

100 g de queijo minas picado

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata o ovo com o polvilho e o sal até ficar homogêneo. Reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue o alho. Adicione o espinafre e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até murchar. Em seguida, adicione a mistura reservada e o queijo. Cozinhe até dourar. Sirva com a cebolinha.