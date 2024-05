5 razões de descontar as emoções na comida

3. Comida como “automedicação”

Os alimentos oferecem um alívio temporário dos sentimentos negativos. Essa sensação de conforto é seguida de sentimentos de culpa e vergonha, perpetuando um ciclo de comer emocional.

4. Fatores sociais

As redes sociais podem desencadear sentimentos de inadequação e solidão que acabam sendo descontados na comida.

5. Pressão cultural e expectativas sociais

A cultura e as expectativas sociais em torno do corpo ideal e da alimentação perfeita podem contribuir significativamente no surgimento e na manutenção do comer emocional.

“É fundamental analisar todas as camadas emocionais que podem estar contribuindo para problemas que afetam a autoestima e prejudicam a saúde de modo geral. Muitas vezes, a comida serve como um conforto temporário ou uma forma de distração das emoções, o que pode criar um ciclo vicioso”, diz a psicóloga.

Segundo ela, é importante reconhecer o comportamento de comer emocionalmente. “A terapia pode ajudar a desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento e a fomentar uma relação mais compassiva e gentil consigo mesmo”, conclui.

Por Mayra Barreto Cinel