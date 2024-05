Descubra os encantos de Bariloche além da neve

Quando pensamos em Bariloche, logo nos vem a imagem de muita neve e estações de esqui. Mas a cidade fica ainda mais bonita e colorida nos meses de primavera e verão.

Onde ficar?

O melhor hotel de Bariloche é o Llao Llao, cuja localização parece um cenário de filme. Ele é cercado por lagos e montanhas e possui uma excelente estrutura de lazer, com atividades como dança, caminhada e ioga, além de contar com um ótimo spa com piscinas aquecidas e excelentes restaurantes. Não deixe de experimentar o tradicional chá da tarde.

Cervejaria Patagônia

Vale a pena provar a cerveja artesanal da Cervejaria Patagônia, que fica às margens do lago Nahuel Huapi, no Circuito Chico, passeio que não pode ficar de fora do roteiro. O restaurante tem uma vista incrível do lago e oferece várias opções de petiscos, como empanadas, saladas e sanduíches, com ótimo custo-benefício.