7 temas para se preparar para a redação do Encceja

Jonas Pereira, professor de redação da Escola Vereda, explica que, assim como no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o Encceja avalia o candidato conforme a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a partir das áreas de Linguagem e suas Tecnologias, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. “Nesse viés, surge uma proposta de redação, de natureza dissertativa-argumentativa, que observa, em linhas gerais, a criticidade e a maturidade de compreensão da sociedade na qual está inserido o pretendente à certificação”, explica o professor.

A estrutura do exame inclui quatro provas objetivas, cada uma contendo 30 questões. Para obter a certificação, os candidatos precisam alcançar um mínimo de 100 pontos em cada uma dessas provas, além de atingir pelo menos 5 pontos na redação . Portanto, preparar-se com antecedência para os temas da redação e compreender a natureza das provas é essencial para garantir um bom desempenho.

O Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) é uma oportunidade para quem não concluiu a educação básica na idade regular. A edição de 2024 do exame, que será realizada no dia 25 de agosto, fornece uma alternativa para conquistar a certificação de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio. Os aprovados têm a chance de prosseguir com seus estudos, avançando para o Ensino Superior.

Tratando do desenvolvimento do texto, as propostas são elaboradas com temas diferentes para cada nível de ensino (Ensino Fundamental e Ensino Médio). Estas seguem o critério da razoabilidade de um problema social atrelado a temas atuais, como meio ambiente, saúde, segurança, moradia, alimentação, direitos humanos, educação e cidadania.

Treinar a escrita tendo como base possíveis temas é importante para um bom desempenho (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

Temas possíveis de cair na redação

Para ajudar os candidatos na hora de estudar para a prova, o professor de redação lista alguns exemplos de temas para o Encceja 2024. Confira!