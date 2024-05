7 alimentos vegetarianos ricos em cálcio para incluir na dieta

Manter uma dieta vegetariana equilibrada e rica em cálcio é essencial para a saúde dos ossos e do organismo em geral de pessoas veganas. Felizmente, existem diversas fontes vegetais deste mineral, capazes de fornecer as quantidades necessárias para suprir as necessidades diárias de quem se preocupa com a causa animal.

“Para a adequação de cálcio na alimentação, o importante é adotar o consumo regular de hortaliças (couve, espinafre, rúcula, brócolis – folhas verde-escuras preferencialmente), frutas, leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico), sementes trituradas (melão, abóbora, girassol), gergelim triturado, tofu, sardinha”, recomenda a nutricionista Eneida Ramos.

A seguir, confira 7 alimentos vegetarianos ricos em cálcio e entenda como eles podem contribuir para a sua saúde!