5 receitas práticas com alho-poró

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de café de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

100 g de manteiga em temperatura ambiente

Água

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 talos de alho-poró fatiados

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

100 g de queijo brie sem a casca cortado em cubos

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 pitada de noz-moscada ralada

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e o fermento. Acrescente a manteiga e amasse com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea e quebradiça. Se necessário, adicione água aos poucos para dar o ponto. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma redonda com a massa. Com um garfo, faça furos no fundo da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até murchar. Reserve. No liquidificador, bata os demais ingredientes do recheio até ficar homogêneo. Distribua o alho-poró por cima da massa e cubra com o creme batido. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida.