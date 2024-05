4 dicas para aproveitar o melhor da Jamaica

Ilha caribenha é um destino incrível com paisagens deslumbrantes

Poucas pessoas incluem Port Antonio no roteiro , mas é lá que está a famosa “Blue Lagoon”, local onde foi gravado o filme de Brooke Shields e Christopher Atkins, tão exibido na Sessão da Tarde.

Abaixo, descubra uma Jamaica que vai muito além do reggae e das praias com água azul-turquesa. Veja o que você precisa fazer por lá!

A Jamaica é uma ilha caribenha localizada no Mar do Caribe. Conhecida por suas praias de areia branca, águas cristalinas e clima tropical, é um destino turístico deslumbrante. Além de sua beleza natural, é rica em história, cultura e música.

2. Curtir a Frenchman’s Cove

Uma praia diferentona, com um rio de água bem verdinha que desemboca no mar. O visual do lugar é de “perdidos na selva”.

Dunn’s River Falls deve fazer parte do seu roteiro na Jamaica (Imagem: Alexander Sviridov | Shutterstock)

3. Escalar a Dunn’s River Falls

Uma cachoeira com 183 metros de extensão que desemboca na praia, em Ocho Rios. O mais incrível de tudo é poder escalá-la todinha.