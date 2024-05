6 mitos e verdades sobre uso de medicamentos

“O médico faz o diagnóstico e a melhor prescrição. Já o farmacêutico é o profissional que dá a orientação relacionada ao medicamento e como fazer a melhor utilização. O paciente pode perguntar ao farmacêutico, pois a missão deste profissional é conscientizar para o uso seguro e racional de medicamentos”, explica Alessandra Pineda do Amaral Gurgel, gerente de Assistência Farmacêutica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Quando saímos do consultório médico com a receita dos remédios em mãos, às vezes temos dúvidas sobre esses produtos. Como ingerir, como ele vai agir no organismo, o que fazer depois de seu vencimento, são alguns questionamentos. A ajuda pode vir da orientação do farmacêutico no momento da compra, na retirada em postos de saúde ou na aquisição em farmácias comunitárias.

1. A melhor forma de tomar um comprimido é com água

Verdade. A absorção do medicamento pelo organismo depende da apresentação deste e do metabolismo do paciente. As apresentações genericamente chamadas “comprimidos” se tratam de drágeas, cápsulas, grânulos e comprimidos revestidos. A melhor forma de ingerir é com água. “Alguns medicamentos não podem ser ingeridos com leite ou sucos, outros devem ser consumidos perto das refeições, pois têm maior absorção. Erra menos quem ingerir com água”, explica a especialista.

2. Tomar medicação com o estômago cheio corta o efeito

Mito. Alguns remédios têm a recomendação de serem ingeridos após as refeições pela possibilidade de causarem irritação gástrica e outras por terem uma melhor absorção. “A vitamina D, por exemplo, é lipossolúvel e, ao se ligar à gordura do alimento, é mais bem absorvida quando ingerida com refeições”, afirma Alessandra Pineda do Amaral Gurgel, que lembra da importância de seguir os horários prescritos para a ingestão dos medicamentos, principalmente antimicrobianos.

“Há casos, como o do antibiótico ciprofloxacino, que deve ser administrado com duas horas de distância do consumo de alimentos lácteos, ou enriquecidos com minerais como ferro, magnésio e zinco, pois a absorção deste pode ser prejudicada se consumido com alimentos ou bebidas contendo estes minerais. Por isso, é importante estar informado de como o seu medicamento deve ser usado”, esclarece a profissional.