5 passos para uma educação inclusiva bem-sucedida

Orientados por pais e professores, o acolhimento dos alunos com deficiência favorece para uma interação social mais tranquila

No processo educativo de toda criança, detalhes fazem toda a diferença. O ideal é os pais ensinarem seus filhos que aceitar as diferenças ajuda na construção de uma base de aprendizado e bem-estar ao longo da sua vida e, por consequência, todos se sentem pertencentes ao grupo e espaço.

A psicóloga, pedagoga e palestrante de inclusão e diversidade Natalie Schonwald explica, em cinco passos, como a educação inclusiva pode ser construída embasada em confiança, responsabilidade e respeito mútuos. Veja!

1. Faça a adaptação

A estrutura e as propostas de ensino precisam ir ao encontro com o que os pais desejam para seus filhos, levando em conta o perfil da criança. Assim, aumentarão as chances de terem feito a melhor escolha e facilitarão o processo de adaptação.