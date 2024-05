4 características do cachorro da raça american bully 

O american bully é um cachorro dócil e muito amigável (Imagem: alberto clemares exposito | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A raça american bully, originária dos Estados Unidos, é relativamente nova, desenvolvida na década de 1980 a partir de cruzamentos seletivos entre diversos cães, incluindo american staffordshire terrier, american pit bull terrier, buldogue inglês, buldogue americano, entre outros. A ideia era criar um cachorro de companhia que combinasse força, coragem e determinação com temperamento estável e amigável, adequado para a convivência familiar. A seguir, conheça algumas características interessantes da raça american bully! 1. Aspectos físicos O american bully é um cachorro musculoso e robusto, com uma aparência imponente. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), existem quatro variedades desta raça com tamanhos diferentes, sendo miniatura (até 35 cm), pocket (até 43 cm), standard (até 51 cm) e monster (até 58,5 cm). Quanto ao peso, pode variar de 16 a 47 kg, dependendo do tamanho e da variedade.

Sua musculatura bem definida e sua pelagem curta e densa destacam sua aparência atlética e robusta. Conforme a CBKC, todas as cores, marcações ou combinações de tons são permitidos, exceto o merle. A cabeça é larga e quadrada, com um crânio poderoso e mandíbulas fortes. As orelhas são naturalmente caídas, e os olhos são redondos a ovalados. 2. Temperamento e personalidade Esse é um cachorro conhecido por seu temperamento gentil, afetuoso e leal, sendo um excelente companheiro para famílias e pessoas ativas. Apesar de sua aparência intimidadora, esses cães são incrivelmente amigáveis, especialmente com crianças. Inclusive, é uma raça descrita como “cães de colo”, devido à sua natureza amorosa e desejo de estar perto de seus tutores. Além disso, o american bully tende a ser extremamente dócil e confiável, tanto com membros da família quanto com estranhos. Conforme a CBKC, o comportamento agressivo com pessoas não é característico da raça. Ele também é altamente inteligente, o que facilita o treinamento e a socialização. Apesar da disposição calma, pode ser energético e adora participar de atividades ao ar livre, como caminhadas e jogos de busca.