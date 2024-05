Início Agencia EdiCase 12 livros para as mães fugirem da rotina 12 livros para as mães fugirem da rotina A literatura pode ser uma forma de ajudar mulheres a encontrarem momentos de relaxamento 12:01 | 04/05/2024 Autor Redação EdiCase Redação EdiCase Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Ler é uma ótima opção para aproveitar a própria presença (Imagem: 2shrimpS | Shutterstock) Crédito: EdiCase Na correria do dia a dia, nem sempre é possível descansar entre tantas demandas e desafios da maternidade — sem contar todas as outras tarefas. Às vezes, o tempo parece curto demais para a quantidade de responsabilidades. Mas as mães também merecem cuidar de si e reservar momentos de sossego apenas para aproveitar a própria presença. E tem algo melhor do que relaxar na companhia de uma boa história? Da poesia ao romance, do suspense às reflexões existenciais, listamos 12 livros com diferentes gêneros e enredos para acompanhar o descanso delas no Dia das Mães. Confira abaixo! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Amor errado “Amor errado” narra a saga de uma professora de literatura que vive afastada da família e dos amigos (Imagem: Divulgação | Editora Qualis) Esta obra é uma boa aposta para quem ama ler histórias fictícias e com valiosas lições de vida. Escrito pela autora Cristina Valori, o romance narra a saga de Mia Andrade, uma professora de literatura que vive afastada da família e dos amigos. Tudo muda quando sua antiga paixão reaparece casada com Pilar, irmã mais velha da protagonista. Para piorar a situação, a primogênita pede para a caçula ser barriga de aluguel. Esta trama dramática aborda ainda temas profundos como perdão e maternidade. 2. A procura de Theo “A procura de Theo” apresenta como o amor e a alegria podem ser experimentados por qualquer um, independentemente da idade (Imagem: Divulgação | Teresa Guimarães) Entre os desafios da meia-idade, Theo decide confrontar o passado difícil e recalcular a rota de sua vida após passar por uma desilusão amorosa. Mas estar na casa dos 50 anos não é nenhum impedimento para ela buscar outras experiências. A personagem, da obra de Teresa Guimarães, acaba se apaixonando por uma nova pessoa depois de anos em um relacionamento e percebe como o amor e a alegria também são uma possibilidade para qualquer um que tiver vontade de recomeçar, independentemente da idade. 3. Filho da Mãe “Filho da Mãe” aborda complexidades psicológicas de um jovem brasileiro que retorna ao Brasil para o funeral de sua ex-babá (Imagem: Divulgação | MUCH EDITORA) Solidão, descobertas e os bastidores da diplomacia marcam o romance de João Filipe da Mata. Essa história aborda as complexidades psicológicas de um jovem brasileiro que mora no exterior e retorna ao Brasil para o funeral de sua ex-babá. De volta ao país de origem, o diplomata parte em uma roadtrip com o filho órfão da cuidadora. Nessa viagem, o protagonista entra em contato com lembranças do passado e começa a questionar não apenas quem ele é, mas de quem é filho. 4. A curandeira Bantu Em “A curandeira Bantu”, conhecimentos de cura e o legado deixado por mulheres negras africanas são resgatados (Imagem: Divulgação | Renato Moreira) Capturadas em Angola e levadas ao Brasil como escravas, a curandeira Natula e sua filha Kalinda encontram na ancestralidade um refúgio para superar as dificuldades: elas fundam a “Casa da Mãe Neusa”, local onde utilizam chás e unguentos feitos com ervas medicinais para cuidar dos escravizados doentes durante o período colonial. Neste romance histórico, o pós-doutor em Bioquímica e professor universitário Renato Moreira resgata os conhecimentos de cura e o legado deixados pelas mulheres negras africanas para a medicina e a sociedade brasileiras.

5. Memórias de Martha “Memórias de Martha” se destacada como peça fundamental na compreensão da emancipação da mulher na sociedade brasileira (Imagem: Divulgação | Editora Via Leitura) Uma das romancistas nacionais mais proeminentes, Júlia Lopes de Almeida oferece um panorama social do século 19. O leitor acompanha as lembranças da protagonista desde a infância até a vida adulta – e encontra na educação a única chance de escapar da pobreza. Rico em detalhes históricos, o livro se destaca como uma peça fundamental na compreensão da emancipação da mulher na sociedade brasileira. 6. Rebento “Rebento” reúne 39 poemas inspirados pela vida e pelas emoções, por vezes contraditórias (Imagem: Divulgação | Hanoi Editora) A poeta carioca Fernanda Oliveira emprega toda a potência de sua voz artística para promover reflexões universais que, sobretudo, almejam plantar sementes de esperança nos leitores. A obra reúne 39 poemas inspirados pela vida e as emoções, por vezes contraditórias, que ela proporciona. O intuito é promover sentimentos positivos que germinarão com o compromisso de florescer e frutificar, assim como lindos carvalhos que um dia foram grãos. 7. Guerra dos Mil Povos “Guerra dos Mil Povos” é uma história de amor e guerra durante a maior revolta indígena, a Confederação dos Tamoios (Imagem: Divulgação | Víktor Waewell) Na obra de Víktor Waewell, um guerreiro português que vendeu a sua armadura vem ao recém-descoberto Brasil e encontra o continente em ebulição. Ele vive uma nova paixão, ao mesmo tempo em que é arrastado para o conflito entre fidalgos escravistas e povos nativos aguerridos. Uma história de amor e guerra durante a nossa maior revolta indígena, a Confederação dos Tamoios, com reconstituição histórica fidedigna pelo autor do best-seller Novo Mundo em Chamas. 8. Eu não nasci para liderar “Eu não nasci para liderar” mostra como ampliar a habilidade de liderar (Imagem: Divulgação | Editora Luz de Propósito) Neste livro, Roberta Perdomo traz o olhar profundo e provocador de quem atua frente às lideranças de diferentes complexidades. A partir de experiências práticas e conexão proposital com outros autores, ela propõe um caminho objetivo para respostas que ampliam a habilidade em liderar e a perceber que habilidades subaproveitadas o mantém no mesmo lugar. 9. As quatro estações da alma: da angústia à esperança “As quatro estações da alma: da angústia à esperança” mostra como a verdadeira transformação acontece no enfrentamento das dores (Imagem: Divulgação | Editora Papirus 7 Mares) Por meio de diálogos profundos e reflexivos, os pensadores Mario Sergio Cortella e Rossandro Klinjey exploram a complexidade da existência humana, destacam a importância de encarar os problemas de frente, em vez de fugir dos altos e baixos que as estações da vida apresentam. Os autores encorajam o leitor a abraçar cada fase para reconhecer que a verdadeira transformação acontece no enfrentamento das dores, uma verdadeira lição de vida. 10. Ayrton: o herói revelado “Ayrton: o herói revelado” destaca a história do brasileiro das corridas de Fórmula 1 (Imagem: Divulgação | Editora Tordesilhas) Em 2024, completa-se 30 anos da morte de Ayrton Senna. O jornalista Ernesto Rodrigues revisita a história do ídolo brasileiro em uma edição atualizada que abrange acontecimentos significativos ocorridos no período “pós-Senna” tanto no Brasil quanto na Fórmula 1. Nos quase 100 novos trechos, estão relações amorosas, bastidores das corridas, rivalidade com Alain Prost e uma contextualização da trajetória esportiva dele em comparação com os campeões da atualidade, como Schumacher, Alonso, Vettel, Hamilton e Verstappen.