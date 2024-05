Veja o que é superdotação e suas características

A superdotação, também conhecida como alta habilidade, é uma condição em que indivíduos demonstram um desempenho excepcionalmente elevado em uma ou mais áreas específicas, quando comparados com seus pares da mesma idade e experiência.

No Brasil, há cerca de 2,6 mil pessoas superinteligentes associadas à Mensa, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, sendo 534 crianças. A seguir, o psicólogo Damião da Silva, idealizador do Vivendo a Superdotação e profissional com experiência na área da Educação Inclusiva, explica mais sobre o assunto!

O que é a superdotação?

De acordo com Damião Silva, a superdotação é uma condição em que indivíduos apresentam habilidades excepcionais em áreas como cognição, criatividade, liderança ou artes, destacando-se significativamente em relação à média da população.