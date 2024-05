4 dicas para colocar mais cores em suas refeições

As refeições coloridas não apenas despertam o apetite visualmente, mas também desempenham um papel fundamental na manutenção de uma saúde. Isso porque as cores de frutas, vegetais e outros alimentos naturais também indicam a presença de diferentes nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes. Não à toa, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de cinco porções diárias de frutas e vegetais para ajudar a prevenir doenças crônicas e promover uma melhor saúde geral.

De acordo com dados do Covitel de 2023, menos da metade da população brasileira (45,5%) consome verduras e legumes cinco vezes ou mais por semana. Apesar de um aumento de 15,2% entre 2022 e 2023 após uma queda durante a pandemia, o consumo permanece abaixo do ideal no país. A população com 65 anos ou mais tem o maior índice de consumo adequado (45,5%), contrastando com apenas 39,2% dos jovens de 18 a 24 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Caroline Medeiros, nutricionista e responsável técnica da policlínica universitária do UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo), consumir uma variedade de cores significa obter uma ampla gama de nutrientes. “Os nutrientes, encontrados em plantas, desempenham um papel crucial na digestão e na eliminação de toxinas do corpo”, explica.