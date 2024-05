6 vitaminas proteicas para o pós-feriado

Na correria do dia a dia, a praticidade torna-se algo indispensável, especialmente quando falamos de alimentação saudável. Por esse motivo, receitas que possuem preparo rápido, como as vitaminas, são excelentes opções para manter o consumo adequado de nutrientes e ajudar a ter mais energia para retomar as atividades físicas após o feriado.

Simples de fazer, as vitaminas combinam ingredientes que fornecem proteínas e fibras ao corpo, principais responsáveis pelo ganho de massa muscular. Por isso, confira 6 receitas saborosas e práticas para incluir no cardápio e potencializar os resultados do treino!

Vitamina de banana com cacau

Ingredientes

200 ml de leite de soja

15 g de whey protein sabor banana

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 colher de chá de guaraná em pó

1 colher de chá de cacau em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.