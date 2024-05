5 dicas para contratar bons profissionais

Recrutar profissionais de qualidade é vital para qualquer organização que almeje crescimento e sucesso no futuro. Atualmente, a sociedade vive um cenário extremamente competitivo em que atrair talentos qualificados não é uma tarefa fácil, mas, por outro lado, se trata de algo indispensável para abrir as portas para a qualidade e a eficiência no trabalho.

Por isso, confira, a seguir, algumas dicas de como realizar a melhor seleção!

1. Defina o perfil do candidato desejado

Antes de começar as entrevistas, é essencial entender quais são as habilidades, as experiências e as personalidades ideais para o cargo e cultura da empresa. “Devemos sempre lembrar que ter um ideal estruturado é uma necessidade, não uma opção”, comenta Angélica Rabello, gestora de Projetos e Estrategista de Negócios.