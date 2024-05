4 dicas para explorar o arquipélago caribenho Turks e Caicos

Conheça alguns dos melhores lugares desse destino para incluir no seu roteiro

O arquipélago de Turks and Caicos, no Caribe, é um lugar surpreendente. Um território inteiro protegido por corais, que fazem com que não haja uma praia sequer sem água cristalina ultra azul-turquesa. O que é imperdível na sua viagem:

1. Grace Bay

A praia mais famosa de Providenciales é considerada uma das mais bonitas do mundo. Praião daqueles a perder de vista, com extensa faixa de areia branquinha e mar azul. Resorts e hotéis superluxosos ficam um ao lado do outro. Ares de Miami Beach.

2. Infiniti Bar

A enorme mesa compartilhada reflete o céu e parece terminar no mar. É como um bar de “borda infinita”. Fica no hotel Grace Bay Club. Perfeito para assistir ao pôr do sol.