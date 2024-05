4 ambientes da casa para utilizar nichos

1. Livings

O nicho embutido é uma tendência nos projetos de decoração e a profissional destaca dois benefícios: a otimização do espaço e o ganho visual. “Mesmo que seja uma ilusão, o nicho embutido aparenta economizar espaço, o que é percebido como uma vantagem pelo cérebro”, realça.

Para esses ambientes, ele também participa como um adorno que complementa e pode sustentar diversos tipos de objetos. Todavia, logo no início do projeto, a arquiteta destaca a necessidade de saber o que será exposto em seu interior. “Tanto nos livings como em escritórios ele é aplicado como substituição de prateleiras e, por isso, precisa ser mais resistente ao peso”, explica.

2. Quartos

Nesses ambientes, o apelo estético do nicho leva a melhor, já que em dormitórios a personalidade do morador é aflorada. A arquiteta também enumera a variedade de materiais que dão forma ao nicho, que vai desde o MDF e madeira, além da serralheria, pedras (como o mármore) e até mesmo a sua estruturação em drywall. Ela ressalta que o formato dependerá do que será inserido nele ou do efeito estético desejado, sendo mais comuns os quadrados ou retangulares.