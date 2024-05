5 dicas para promover a saúde mental no trabalho

Especialistas explicam como as empresas podem favorecer o bem-estar dos colaboradores com ações simples

“A velha ideia de romantizar o workaholic, de que quanto mais você rala, mais chances terá de receber reconhecimento, não respeitar os próprios limites (ou nem os reconhecer) também contribui para exaustão”, explica Ana Tomazelli, psicanalista e CEO do Ipefem (Instituto de Pesquisas & Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas).

De acordo com outro levantamento conduzido pela Vittude, rede especialista em saúde mental do Brasil, 33% dos colaboradores avaliados apresentaram algum tipo de transtorno mental em níveis severos ou extremamente severos. As patologias consideradas no estudo incluem ansiedade, depressão e estresse.

Os cuidados com a saúde mental devem ocorrer em todos os aspectos da sociedade, inclusive no ambiente de trabalho. A pesquisa Índice de Bem-Estar Corporativo (IBC) do Mercado, conduzida pela Zenklub, analisou o bem-estar emocional em 13 setores durante o primeiro semestre de 2023 e nenhum alcançou o índice mínimo ideal exigido pelo estudo nesse período.

Entretanto, ainda segundo a especialista, é “injusto atribuir responsabilidades individuais quando o problema é sistêmico e quando o medo de perder a fonte de renda é maior do que a coragem de se preservar. Por outro lado, esperar que o sistema mude, no curto prazo, é quase ingênuo da nossa parte, o que nos traz de volta às esferas mais particulares”.

Impacto da síndrome em questões de raça e gênero

Além disso, vale ressaltar que as questões raciais e de gênero são agravantes neste contexto. Uma pesquisa feita pela Universidade da Geórgia mostrou que 70% das executivas entrevistadas se sentiam uma fraude no trabalho. De acordo com outro estudo feito pela consultoria de gestão KPMG, a síndrome abala a confiança de 75% das mulheres no mercado.

“A jornada de trabalho excessiva, a discriminação de gênero e sobrecarga doméstica são algumas das causas de adoecimento mental das brasileiras em seus ambientes de trabalho”, ressalta Jhenyffer Coutinho, CEO e cofundadora da startup Plure, portal de vagas do Brasil com foco em mulheres plurais.

Para a fundadora do Instituto Mulheres do Imobiliário, Elisa Rosenthal, a diversidade e a inclusão são importantes para o mercado atual, mas também têm um impacto significativo no futuro. “À medida que a população continua a crescer e mudar, e as expectativas dos consumidores e dos funcionários evoluem, as empresas que não conseguem acompanhar essas mudanças correm o risco de perder competitividade e relevância” alerta.

Promover o bem-estar dos funcionários aumenta a produtividade (Imagem: VectorMine | Shutterstock)

Benefícios da promoção de bem-estar no trabalho

Recentemente foi sancionada a Lei 14.831/2024, que institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental no ambiente de trabalho. Esta legislação estabelece diretrizes claras para as organizações como a implementação de programas de saúde mental, prevenção de discriminação e assédio e estímulo ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Ao adotar tais medidas, as empresas não apenas cumprem com obrigações legais, mas também promovem um ambiente mais saudável e produtivo para seus colaboradores.

Para Jhenyffer Coutinho, a implementação da lei traz uma série de benefícios tangíveis para as empresas. “Ao investir na saúde mental de seus colaboradores, as organizações podem reduzir o absenteísmo, aumentar a produtividade e melhorar o clima organizacional. Além de promover um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor, contribui para atrair e reter talentos e fortalece a imagem da empresa no mercado”, comenta.