6 dicas para estimular as crianças a cuidarem dos dentes

A saúde bucal é uma parte essencial para o desenvolvimento das crianças. No entanto, não é sempre que os pequenos gostam de manter bons hábitos com essa parte do corpo. Para se ter uma ideia, segundo um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70% das crianças terão pelo menos uma cárie até os cinco anos, o que pode acontecer devido à falta cuidado com os dentes.

Pensando nisso, Bruno Vidigal, professor doutor do Curso de Odontologia do Centro Universitário Newton Paiva, elenca 6 dicas para os pais e responsáveis estimularem os cuidados com a saúde bucal nas crianças. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Comece cedo

Introduza a higiene bucal assim que o primeiro dente do bebê aparecer. Use uma gaze ou escova de dentes infantil macia para limpar suavemente os dentes e a gengiva. Algumas crianças fazem o uso de mamadeira deitados após a escovação, o que não é indicado.