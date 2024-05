5 filmes e séries que estreiam no Disney+ em maio

Na categoria ‘produções musicais’, tem a série documental ‘Let It Be’, que narra a história do grupo de rock britânico The Beatles, e ‘Queen Rock Montreal’, um filme-concerto de uma das mais populares bandas inglesas dos anos 70 e 80.

O catálogo do Disney+ em maio está recheado de novidades incríveis e não faltam atrações para todos os gostos. Para os fãs de Star Wars, há a série ‘Histórias do Império’, com as atrizes Diana Lee Inosanto e Meredith Salenger. Seguindo no gênero ficção-científica, também tem a série ‘Doctor Who’, que promete muita aventura em uma jornada espaço-tempo.

Criada por Dave Filoni, ‘Star Wars: História do Império’ é a segunda parte da série ‘Histórias’ e segue o estilo de ‘Star Wars: Histórias dos Jedi’. Com 6 episódios, a animação retrata o período do Império Galáctico por meio dos olhos de duas guerreiras em épocas diferentes.

2. Let It Be (08/05)

‘Let It Be’ mostra momentos fantásticos da carreira da banda britânica (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Lançado pela primeira vez em 1970, na turbulenta fase de separação da banda, ‘Let It Be’ foi restaurado e agora traz imagens não apresentadas na série documental ‘Get Back’, ganhadora de cinco estatuetas no Emmy de 2022. Por meio da trama, os fãs do grupo podem conferir momentos fantásticos do quarteto, desde shows até a produção de alguns dos sucessos que marcaram gerações, como a música ‘Let It Be’, que dá nome à produção.

3. Doctor Who (10/05)

Décima quarta temporada de ‘Doctor Who’ tem pela primeira vez uma mulher interpretando o protagonista (Imagem: Reprodução digital | BBC e Disney+)

Estrelado por Ncuti Gatwa, a 14ª temporada de ‘Doctor Who’ mostra uma nova encarnação do Doutor, dessa vez, um alienígena Senhor do Tempo, que viaja por meio do espaço-tempo em sua TARDIS, uma máquina do tempo semelhante a uma cabine telefônica. A nova temporada estreia após o lançamento do especial de 60 anos da série, que trouxe o retorno de atores e, pela primeira vez, estreou episódios internacionalmente no Disney+.

4. Queen Rock Montreal (15/05)

‘Queen Rock Montreal’ mostra momento icônicos da banda liderada por Freddie Mercury (Imagem: Reprodução digital | IMAX Enhanced, Mercury Studios, Queen e Pathe Live)

Primeiro show inteiro gravado por uma banda, ‘Queen Rock Montreal’ é um filme que captura o icônico grupo de rock Queen em seu auge, durante duas apresentações eletrizantes realizadas no Montreal Fórum, em 1981. Gravado originalmente em tela cheia, 35 mm, o filme foi restaurado para IMAX pela Mercury Studios e oferece uma visão poderosa da banda liderada por Freddie Mercury, além de apresentações de alguns dos grandes sucessos do grupo, como We Will Rock You, Killer Queen e We Are The Champions.