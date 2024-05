5 estreias incríveis do Prime Video em maio

Prime video está repleto de estreias imperdíveis em maio (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) - Portal EdiCase

O mês de maio está repleto de estreias imperdíveis no Prime Video. Começando com o tão aguardado filme 'Uma Ideal de Você', baseado em uma fanfic do cantor Harry Styles, e a última temporada da aclamada série 'DOM', estrelada pelo ator brasileiro Flávio Tolezani. Na categoria 'clássicos do cinema', há a readaptação do filme 'Entrevista com o Vampiro', adaptado pela primeira vez em 1994. Para os amantes de ficção-científica, 'Outer Range' é o grande destaque da temporada. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras produções! 1. Uma Ideal de Você (02/05) 'Uma Ideal de Você' conta a história de uma mãe solteira que se envolve com um astro do pop (Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios, Welle Entertainment, Somewhere Pictures e I'll Have Anothe)

Estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, ‘Uma Ideal de Você’ narra a história de Solène, uma mãe solteira de 40 anos que, desde que teve uma filha e se separou, nunca mais se sentiu confortável para viver um novo romance. No entanto, tudo muda quando, a pedido do ex-marido Dan (Reid Scott), ela acompanha a filha no Coachella. No festival, Solène conhece o astro do pop Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 anos, por quem se apaixona e tem um caso. A partir daí, grandes emoções são vivenciadas pela protagonista. 2. Maxton Hall: O Mundo Entre Nós (09/05) ‘Maxton Hall: O Mundo Entre Nós’ narra a históra de amor entre dois jovens de realidades diferentes (Imagem: Reprodução digital | UFA Fiction e Prime Video) Baseada no premiado romance best-seller ‘Save Me’, da autora Mona Kasten, ‘Maxton Hall’ é centrado na história de James (Damian Hardung) e Ruby (Harriet Herbig-Matten), um casal que vive uma moderna história de amor entre um rapaz rico e uma menina da classe trabalhadora. Na trama, a jovem descobre, sem querer, um segredo da particular escola ‘Maxton Hall’. A partir daí, James é obrigado a lidar com a menina bolsista e decide silenciá-la. No entanto, o mero contato entre os dois acende uma chama difícil de apagar.