Veja as características dos 12 animais do Horóscopo Chinês

Na astrologia chinesa, muitos aspectos são levados em consideração na hora de definir as características de cada signo, como os 5 elementos. “Cada animal chinês tem características energéticas muito próprias que fazem relação entre a energia celeste e a energia terrestre, que atuam de forma determinante na constituição da energia pessoal”, explica a consultora e professora de Feng Shui e Astrologia Oriental Chinesa Adriana Di Lima. O animal chinês se apresenta como seu signo em um dos quatro pilares da vida, sendo o ano, o mês, o dia e a hora de nascimento. “Esses 4 pilares conferem tendências e características preciosas que compõem a constituição da energia pessoal”, complementa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seguir, Adriana Di Lima explica como é cada nativo do Horóscopo Chinês!

Rato Pessoas do signo de Rato é curiosa por natureza (Imagem: Katyau | Shutterstock) A pessoa com as características desse signo pode ser curiosa por natureza e hábil para enfrentar desafios e dificuldades que surgem no caminho. Franca e honesta, precisa ter atenção com a crítica exagerada de si e dos outros. Búfalo Os nativos de Búfalo geralmente são conservadores (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Essa pessoa age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservadora e busca naturalmente ser independente. Tem facilidade em aceitar os outros por aquilo que são. Pela constância e ação mais lentas, a pessoa de Búfalo precisa ter atenção para não deixar as oportunidades passarem. Tigre O nativo de Tigre tem um vigor estimulante (Imagem: Katyau | Shutterstock) O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante. Também é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. A pessoa desse signo precisa ter atenção para não exceder em sua determinação, agindo por impulso. Coelho Coelho é um dos signos mais afortunados do zodíaco (Imagem: Katyau | Shutterstock) Considerado um dos signos mais afortunados, tem a graciosidade natural na sua conduta e modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas, por isso a diplomacia é evidente. No entanto, precisa ter atenção para que o exagero da autoconfiança não o impeça de ver outros pontos de vista. Dragão O nativo de Dragão costuma ter muita vitalidade (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A pessoa de Dragão costuma ser dotada de muita vitalidade. Tem a forma de viver mais extravagante e se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Precisa ter atenção para não subestimar indivíduos ao seu redor, agindo de forma rude. Serpente A Serpente é o signo do pensador (Imagem: Katyau | Shutterstock) É o signo do filósofo. Com sua astúcia, o nativo da Serpente é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito. Precisa ter atenção no relacionamento com os outros e usar essa sabedoria para não ser muito exigente.