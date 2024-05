6 plantas que favorecem a saúde reprodutiva da mulher

Por gerações, as plantas medicinais têm sido as guardiãs silenciosas da saúde humana. Há tempos, as pessoas confiam na sabedoria da natureza para tratar doenças e, no caso da reprodução humana, não é diferente. Segundo um estudo conduzido pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e pela Universidade Federal do Piauí, intitulado ‘Plantas Medicinais e a Saúde da Mulher’, há aproximadamente 4.000 anos, antigos mestres chineses fizeram descobertas significativas no campo das propriedades terapêuticas das plantas.

Eles identificaram que, ao serem consumidas, elas promoviam efeitos benéficos ao corpo humano, tais como a potencialização da energia vital, a regulação do sangue e dos fluidos corporais, além de induzirem sensações de calor ou frio que poderiam ser utilizadas no tratamento de diversas enfermidades.

No caso das mulheres, algumas ervas e plantas demonstram um impacto positivo na promoção da saúde reprodutiva e no apoio a tratamentos de reprodução humana. Elas possuem propriedades que ajudam na redução do estresse, apresentam efeitos cicatrizantes e anti-inflamatórios, entre outros benefícios.