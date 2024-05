O bolo é uma opção deliciosa para saciar a fome no lanche da tarde, oferecendo uma variedade de sabores e texturas. Nesse sentido, é possível preparar receitas leves e fitness para comer sem prejudicar a dieta. Utilizando ingredientes mais saudáveis, como farinhas integrais, frutas frescas e gorduras saudáveis, dá para criar opções nutritivas e deliciosas. Por isso, a seguir, confira 5 receitas de bolo fit para o lanche!

Bolo de maçã com canela

Ingredientes

2 maçãs gala picadas

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de aveia

2/3 de xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de café de canela em pó

1 pitada de sal

1 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de sopa de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de vinagre de álcool

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a maçã, a água, o óleo de coco e o açúcar até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal e a canela. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Acrescente o fermento, o bicarbonato de sódio e o vinagre e misture. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura ralada

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de fermento químico

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

1 xícara de chá de abacaxi picado

1/4 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de vinagre branco

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e triture bem. Junte o azeite, o sal e o vinagre e bata novamente para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture bem. Após, disponha a massa sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.