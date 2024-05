Veja como os planetas agem no signo de Touro

Planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. Regido por Vênus, Touro demonstra praticidade em lidar com relacionamentos e negócios. Gosta de luxo, de conforto, do que é belo e da boa gastronomia. Busca relações estáveis e sólidas, em que ocorra a demonstração de sentimentos.

Nos estudos da Astrologia, os planetas do Mapa Astral são considerados agentes influentes que moldam as características e as tendências de cada signo do zodíaco. Nesse sentido, cada astro representa diferentes aspectos em nossos potenciais e características. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como eles agem em Touro. Confira!

Planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Quem tem Marte em Touro possui dificuldade para se livrar do que lhe faz mal e para tomar atitudes de forma geral. Touro se refere a um signo lento, fixo e que gosta de estabilidade. A iniciativa é voltada somente para questões materiais, beleza, conforto e bem-estar.

4. Júpiter

Planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. Quem possui Júpiter em Touro gerencia com excelência recursos materiais. Tem muito respeito por valores pessoais e conquistas, além de atrair riquezas aos negócios. Gosta de tudo o que é de qualidade: comida, roupa, carro, casa e relações. No entanto, deve ter cuidado com o egoísmo e o desperdício.

5. Saturno

Planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. Esse posicionamento favorece conquistas profissionais e materiais. Oferece estabilidade, disciplina e realizações ao nativo. No entanto, o taurino precisa atentar-se para não deixar a preguiça dominar, porque pode se estabilizar na zona de conforto.

Urano no signo de Touro faz com que esses nativos tenham conflito entre a estabilidade e a imprevisibilidade (Imagem: Buradaki | Shutterstock)

6. Urano

Planeta que representa a liberdade, a independência e a rebeldia. A pessoa com esse posicionamento tem um conflito entre a estabilidade e a segurança taurina e a imprevisibilidade e a revolução uraniana. O nativo sente-se motivado por objetivos práticos. Além disso, faz um bom trabalho na gestão de recursos financeiros.

7. Netuno

Planeta que representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. A pessoa com esse posicionamento transita, de forma emocional e material, entre a imaginação e o idealismo de Netuno e a praticidade e o realismo de Touro. Tal nativo precisa tomar cuidado com questões relacionadas à possessividade e aos ciúmes.

8. Plutão

Planeta que representa as transformações profundas e o renascimento. Aquele que possui Plutão em Touro se preocupa com a forma de trabalhar e ganhar dinheiro. Busca por transformações no uso de recursos naturais e de subsistência. Entretanto, precisa tomar cuidado com a sede de poder.