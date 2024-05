Horóscopo Chinês: conheça as características do signo de Serpente

A Serpente, sexto signo do Horóscopo Chinês, no zodíaco, corresponde a Touro. Com polaridade Yin, é regida pelo planeta Marte. O elemento dos nativos da Serpente é o fogo, as pedras são safira azul e esmeralda, a flor é o cardo e o metal é o cobre. Já a erva é capim-cidreira, o aroma é de rosa, as cores são verde-claro e rosa, e o número da sorte é o 6.

“É o signo do filósofo. Com sua astúcia, o nativo de Serpente é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito. Precisa ter atenção ao relacionamento com os outros e usar essa sabedoria para não ser muito exigente”, conta Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, acrescenta que a Serpente é silenciosa e cautelosa. Além disso, “é capaz de se adaptar a diversas situações graças a sua sabedoria e sagacidade”.