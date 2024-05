6 receitas de sucos práticos para ajudar a emagrecer

Suco de laranja, cenoura, tomate e mamão (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Os sucos possuem baixas calorias e promovem uma alimentação mais saudável. Práticos, eles auxiliam no emagrecimento e ajudam a manter o corpo hidratado. Além disso, por serem preparados com frutas e verduras ricas em nutrientes, favorecem a imunidade e o bom funcionamento do intestino. A seguir, confira 6 receitas de sucos deliciosos para inserir na sua dieta! Suco de laranja, cenoura, tomate e mamão Ingredientes 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 tomate sem semente picado

1/2 mamão descascado e cortado em cubos

Suco de 4 laranjas

Suco de laranja, cenoura, tomate e mamão Ingredientes 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 tomate sem semente picado

1/2 mamão descascado e cortado em cubos

Suco de 4 laranjas

Adoçante a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a cenoura, o tomate, o mamão, o suco de laranja e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira o suco para um copo, adoce com adoçante e sirva em seguida. Suco funcional com linhaça Ingredientes 2 morangos sem o talo e cortados em rodelas

1 fatia de melão picada

1 fatia de abacaxi picada

picada 1 pêssego sem caroço picado

2 damascos secos picados

4 folhas de espinafre picadas

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os morangos, o melão, o abacaxi, o pêssego, os damascos, o espinafre e bata até triturar bem. Acrescente as sementes de linhaça e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de uva e amora (Imagem: Tatiana Vorona | Shutterstock) Suco antioxidante de uva e amora Ingredientes 1 xícara de chá de suco de uva integral

70 g de amora

Pedras de gelo e adoçante a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o suco de uva e as amoras e bata por 20 segundos. Após, coe o suco, transfira para um copo e adoce com adoçante. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. Suco de uva e semente de romã Ingredientes 1 xícara de chá de uva

1/2 xícara de chá de sementes de romã

1 xícara de chá de água

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em uma centrífuga, coloque as uvas e as sementes de romã e bata bem. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione a água e bata bem. Após, com a ajuda de coador, coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.