5 dicas para descobrir se o seu cachorro é de raça 

Observar algumas características do animal pode ajudar a identificar a sua origem

Quando as pessoas adotam um cachorro, muitas vezes ficam curiosas ou têm dúvidas se seu novo amigo canino é de raça pura. Isso é particularmente comum quando os tutores não têm documentos de pedigree ou qualquer informação sobre os pais do pet. No entanto, há várias dicas simples a seguir para ajudar a descobrir se o animal é de raça pura ou misto. Confira!

1. Observe as características físicas

Cães que são puros geralmente têm características físicas particulares que são típicas daquela raça. O tamanho, a forma da cabeça, o comprimento do pelo, a cor dos olhos e as orelhas, entre outros traços, podem ajudar a identificar a raça do animal.

2. Conheça as características comportamentais da raça

Muitas raças têm características comportamentais comuns. Por exemplo, algumas tendem a ser mais ativas e enérgicas, enquanto outras são mais tranquilas e amigáveis. Tente observar o comportamento do seu cão para obter pistas sobre a sua origem.