Saiba como o trabalho sob demanda pode ser uma boa opção

Modalidades flexíveis impulsionam o aumento de nômades digitais (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito: EdiCase

De acordo com relatório da Fragomen, empresa focada em imigração, atualmente existem cerca de 35 milhões de nômades digitais (indivíduos que usam a tecnologia para exercer suas profissões de modo remoto). O levantamento ainda aponta que esse número deve aumentar para 1 bilhão em 2035, principalmente por conta do desenvolvimento de modalidades profissionais mais flexíveis. Para Thales Zanussi, fundador e CEO do Mission Brasil, referência em digital outsourcing e staff on demand no país, formatos como o trabalho sob demanda (quando as companhias contratam colaboradores para participarem de projetos específicos sem a criação de um vínculo empregatício permanente) reforçam essa realidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “São modelos de atuação profissional que se encaixam perfeitamente nas metas de quem prioriza as funções híbridas ou em home office, já que garantem uma fonte de renda extra e oferecem a liberdade geográfica”, diz.

Principais desafios dos nômades digitais Por ser um estilo de vida muito voltado para a rotina fora do expediente, os nômades digitais também possuem algumas missões desafiadoras em seus cotidianos. Alcançar uma estabilidade financeira e lidar com a falta de benefícios tradicionais são as maiores delas. Segundo Thales Zanussi, a solução para essas questões está na construção de uma carreira multifacetada. “Hoje, há plataformas digitais que conectam empresas a profissionais especializados que não apenas oferecem serviços pontuais, mas projetos diversificados, que contribuem para a formação de um portfólio sólido. Portanto, as pessoas podem viajar pelo mundo e, ao mesmo tempo, crescer no mercado, de modo a conquistar salários robustos”, afirma. Os nômades digitais estão se tornando essenciais na economia global (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)