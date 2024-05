5 receitas práticas de nhoque de batata-doce

Em um recipiente, coloque as batatas-doces cozidas e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a farinha de trigo, o ovo e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de nhoque e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite, o queijo gorgonzola, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o queijo derreter e o molho engrossar. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre o nhoque e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho de manteiga e sálvia

Ingredientes

1 kg de batata-doce descascada e picada

2 gemas de ovo

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga

1 maço de sálvia

1 colher de sopa de sal

Farinha de trigo para polvilhar

Água para cozinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e reserve um pouco da água do cozimento para o molho. Espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione a farinha de trigo, o sal e as gemas de ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa e divida a massa em porções, modele no formato de rolinhos e corte em pequenas bolinhas.

Depois, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, coloque o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Transfira para uma assadeira untada com óleo e reserve. Em uma frigideira, coloque metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, junte o nhoque, doure e reserve. Na mesma panela, coloque o restante da manteiga e aqueça. Acrescente as folhas de sálvia e refogue por 1 minuto. Junte um pouco da água do cozimento da batata-doce e mexa. Desligue o fogo, regue os nhoques com o molho e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce roxa

Ingredientes

150 g de queijo parmesão ralado

ralado 30 g de manteiga

40 g de amido de milho

200 g de farinha de trigo

1 ovo

1,2 kg batata-doce descascada e picada

10 g de salsa picada

150 g de farinha de trigo

50 g de farinha de semolina

Molho de tomate quente a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e, com um garfo, amasse até obter um purê. Adicione o queijo e o ovo e misture. Junte o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, divida em partes iguais e modele no formato de rolinhos. Com uma faca, corte no formato de bolinhas e reserve.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, disponha o nhoque e cozinhe até emergir à superfície. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o molho de tomate.